Авиакатастрофа в центре Хабаровска

11 Апреля 2018 08:04

На одной из улиц российского города жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". На борту находились 6 человек, все они погибли. Это был учебно-тренировочный полет. Оба бортовых самописца вертолета уже обнаружены. Следствие рассматривает три версии крушения вертолета - непогода, ошибка пилота и техническая неисправность.