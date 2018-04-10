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Авиакатастрофа в центре Хабаровска
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11 Апреля 2018 08:04

Авиакатастрофа в центре Хабаровска1

На одной из улиц российского города жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". На борту находились 6 человек, все они погибли. Это был учебно-тренировочный полет. Оба бортовых самописца вертолета уже обнаружены. Следствие рассматривает три версии крушения вертолета - непогода, ошибка пилота и техническая неисправность.

  

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