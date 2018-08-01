Авиакатастрофа в Мексике. История удивительного спасения

Из-за грозы и сильного ветра пассажирский самолет, летевший из Дуранго в Мехико, потерпел крушение. На борту лайнера находился 101 человек, включая 4 членов экипажа. По счастливой случайности в результате ЧП никто не погиб. Правда, многие все же получили травмы и были госпитализированы.

Оторвавшись от земли, воздушное судно под порывами ветра резко снизило высоту и задело левым крылом землю. При падении у машины раскололся фюзеляж. Это позволило пассажирам самостоятельно выбраться из салона. Уже после лайнер загорелся. По статистике последних лет, именно на август приходится наибольшее число стихийных бедствий и катастроф.