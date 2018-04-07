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Авиабаза провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару
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9 Апреля 2018 08:01

Авиабаза провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Сирии. Авиабаза провинции Хомс подверглась ракетному удару. Есть погибшие и раненые. СМИ не исключают, что атака организована силами США. В Пентагоне уже заявили о непричастности. Эксперты полагают, что причиной стало распределение зон влияния в районах нефтяных месторождений Сирии.

Между тем, сегодня СовБез ООН проведет сразу два заседания. Одно из них инициировано сразу девятью странами - по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. В МИД России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационном вбросом.

Другое заседание Совбеза созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру.

  

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