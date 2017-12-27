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Аверьянова не обнаружили на территории фабрики "Меньшевик"
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27 Декабря 2017 17:03

Аверьянова не обнаружили на территории фабрики "Меньшевик"

Аверьянова не обнаружили на территории фабрики "Меньшевик" - об этом сообщают представители правоохранительных органов. Зону поиска расширили. Теперь бизнесмена ищут по всей Москве - объявлен план "Сирена". Напомним, директор фабрики Илья Аверьянов открыл огонь по сотрудникам предприятия, один человек погиб, двое ранены.

  

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