27 Декабря 2017 17:03

Аверьянова не обнаружили на территории фабрики "Меньшевик" - об этом сообщают представители правоохранительных органов. Зону поиска расширили. Теперь бизнесмена ищут по всей Москве - объявлен план "Сирена". Напомним, директор фабрики Илья Аверьянов открыл огонь по сотрудникам предприятия, один человек погиб, двое ранены.