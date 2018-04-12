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Авария в порту Гондураса
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12 Апреля 2018 09:06

Авария в порту Гондураса

Огромный круизный лайнер не смог вовремя остановиться при отшвартовке и врезался в пирс. Впечатляющие кадры сняли очевидцы.

Пострадавших нет. Корабль получил незначительные повреждения и после задержки продолжил движение по маршруту. Урон был нанесён лишь причалу. Компания-судовладелец договорилась с властями о его ремонте.

  

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