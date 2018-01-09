9 Января 2018 15:02

Недалеко от Йоханнесбурга столкнулись два пассажирских поезда. Более 220 человек получили различные травмы.

Состав, который прибыл на станцию, врезался в стоявший у платформы в ожидании отправления. Оба направлялись в город Спрингс. На месте ЧП работают медики. По предварительным данным, никто не погиб. Это уже вторая крупная авария на железной дороге в ЮАР с начала года.