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Авария на железной дороге в ЮАР
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9 Января 2018 15:02

Авария на железной дороге в ЮАР

Недалеко от Йоханнесбурга столкнулись два пассажирских поезда. Более 220 человек получили различные травмы.

Состав, который прибыл на станцию, врезался в стоявший у платформы в ожидании отправления. Оба направлялись в город Спрингс. На месте ЧП работают медики. По предварительным данным, никто не погиб. Это уже вторая крупная авария на железной дороге в ЮАР с начала года.

  

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