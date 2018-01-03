Атлантическое побережье США в ожидании мощных снежных бурь

4 Января 2018 12:05

Стихия обрушится на восточные штаты в ближайшие часы. Власти Нью-Йорка объявили о закрытии всех школ. За сутки в мегаполисе может выпасть до 30 сантиметров снега. Также синоптики предсказывают ледяной дождь и резкое похолодание. Снег выпадет даже в южных штатах, где это бывает крайне редко, например, во Флориде. Местные жители делают все, чтобы избежать транспортного коллапса.

А Западная Европа во власти мощного шторма "Элеонор". Стихия обрушилась на Ирландию, Великобританию, Нидерланды, Францию и Германию. На данный момент известно о гибели лыжника во французских Альпах и двух человек на побережье Испании. Еще 25 человек пострадали. Удар стихии разрушил сотни зданий. Без света остались сотни тысяч домов. В аэропорту Парижа отменены десятки авиарейсов. Сегодня буря продвинется на Корсику, где скорость ветра может достигать 200 километров в час.