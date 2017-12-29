Главная>>В мире>>Атака церкви в пригороде Каира
В мире
RSS
Атака церкви в пригороде Каира
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 15:08

Атака церкви в пригороде Каира

Три боевика ликвидированы. Погибли трое полицейских. Еще пятеро человек пострадали, в их числе прихожАне и охранники. Троих нападавших удалось ликвидировать, поиск двоих продолжается. В районе инцидента усилены меры безопасности. Местные СМИ отмечают, что коптские церкви в Египте нередко подвергаются нападениям.

  

Другие новости

ЧП в российской столице Надзвычайнае здарэнне ў расійскай сталіцы 29.12.2017 12:05 / В мире ЧП в российской столице

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =