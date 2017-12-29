Атака церкви в пригороде Каира

29 Декабря 2017 15:08

Три боевика ликвидированы. Погибли трое полицейских. Еще пятеро человек пострадали, в их числе прихожАне и охранники. Троих нападавших удалось ликвидировать, поиск двоих продолжается. В районе инцидента усилены меры безопасности. Местные СМИ отмечают, что коптские церкви в Египте нередко подвергаются нападениям.