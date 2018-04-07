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Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления
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9 Апреля 2018 07:10

Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления

Процесс будет считаться завершённым после вступления в должность нового президента. На этот пост был выбран Армен Саркисян, который прежде был послом страны в Великобритании. Власть теперь будет сосредоточена в руках премьер-министра. Ожидается, что им станет прежний президент страны Серж Саргсян, лидер Республиканской партии, у которой в парламенте абсолютное большинство. Депутаты выберут главу правительства Армении 17 апреля.

  

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