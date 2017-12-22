Apple снова в центре скандала

22 Декабря 2017 19:02

Житель Лос-Анджелеса подал в суд на корпорацию после того, как в Купертино заявили, что снижали производительность старых айфонов. Поскольку делалось это без согласия пользователей, он требует компенсации и отмены подобной практики. По мнению истца, производительность старых моделей снижается ради роста продаж новых "яблочных" смартфонов. В суд на Apple к этому моменту также подали жители штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина.