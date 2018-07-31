Аномальная жара пришла и в Италию

31 Июля 2018

Сегодня здесь столбики термометров взлетят до 40 градусов. Власти рекомендуют жителям оставаться дома, а туристам - держаться в тени и сократить пребывание на улице. Позаботились и о животных. В римском зоопарке зверей кормят ледяными фруктами, а хищников угощают охлажденным мясом.

Тем временем в Японии жара обернулась настоящей катастрофой. За последнюю неделю жертвами высоких температур стали 39 человек - в основном пожилые люди. Более 10 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами. Сложнее всего ситуация в центральной и западной части Японии. В некоторых префектурах температура выше плюс 41. 

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