Аномальная жара пришла и в Италию

Сегодня здесь столбики термометров взлетят до 40 градусов. Власти рекомендуют жителям оставаться дома, а туристам - держаться в тени и сократить пребывание на улице. Позаботились и о животных. В римском зоопарке зверей кормят ледяными фруктами, а хищников угощают охлажденным мясом.

Тем временем в Японии жара обернулась настоящей катастрофой. За последнюю неделю жертвами высоких температур стали 39 человек - в основном пожилые люди. Более 10 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами. Сложнее всего ситуация в центральной и западной части Японии. В некоторых префектурах температура выше плюс 41.