Анджей Дуда подписал скандальные поправки к законам о судоустройстве

27 Июля 2018

Президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки к законам о судоустройстве. Одним из главных нововведений является упрощение процедуры избрания главы Верховного суда - его сможет назначать правящая партия. Для этого потребуются голоса 80-ти из 120-ти судей Верховного суда, а не 110-ти, как было ранее. Европейский союз, правозащитные организации и оппозиция считает, что реформа «подрывает демократию» и ограничивает независимость судебной системы. В связи с подписанием поправок во многих городах Польши не стихают масштабные митинги. Акции протестов сопровождаются столкновениями с полицией. Активисты распыляют перцовый газ, бросают в стражей порядка камни и бутылки. В ответ правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ. Известно о двух пострадавших сотрудниках полиции.

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