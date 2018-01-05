Американцы с декабря во власти аномальных морозов

7 Января 2018 15:10

Жертвами циклона из Арктики стали уже 22 человека. В основном это водители, попавшие в аварии на обледенелых дорогах. В Бостоне пассажирам автобуса, чтобы добраться до пункта назначения, пришлось выталкивать его из сугроба. Парализована работа аэропортов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Задержаны и отменены сотни рейсов.