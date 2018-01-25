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Американскую трассу засыпало долларами после ДТП
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25 Января 2018 15:06

Американскую трассу засыпало долларами после ДТП

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. По дороге рассыпались купюры номиналом 5, 10 и 20 долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть. По данным СМИ, в ДТП виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Пострадавших нет. На сбор всех банкнот ушел примерно час.

  

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