Американскую трассу засыпало долларами после ДТП

25 Января 2018 15:06

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. По дороге рассыпались купюры номиналом 5, 10 и 20 долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть. По данным СМИ, в ДТП виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Пострадавших нет. На сбор всех банкнот ушел примерно час.