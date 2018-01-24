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Американскому спортивному врачу дали 175 лет тюрьмы за насилие
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25 Января 2018 09:03

Американскому спортивному врачу дали 175 лет тюрьмы за насилие

Суд признал Ларри Нассара, который работал со сборной США по спортивной гимнастике, виновным в домогательствах к спортсменкам и другим женщинам во время медосмотров. Обвинения против него выдвинули более 150 человек. Отсчет срока начнется, только когда доктор Нассар отбудет 60-летнее наказание, вынесенное раньше по делу о детской порнографии. 

  

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