Американскому спортивному врачу дали 175 лет тюрьмы за насилие

25 Января 2018 09:03

Суд признал Ларри Нассара, который работал со сборной США по спортивной гимнастике, виновным в домогательствах к спортсменкам и другим женщинам во время медосмотров. Обвинения против него выдвинули более 150 человек. Отсчет срока начнется, только когда доктор Нассар отбудет 60-летнее наказание, вынесенное раньше по делу о детской порнографии.