Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9

23 Декабря 2017 09:07

На борту аппарата 10 спутников связи Iridium NEXT. Пуск осуществили с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Эти телекоммуникационные спутники заменят на орбите спутники предыдущего поколения. Напомним, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск готовится запустить в январе и сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.