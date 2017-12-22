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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9
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23 Декабря 2017 09:07

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9

На борту аппарата 10 спутников связи Iridium NEXT. Пуск осуществили с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Эти телекоммуникационные спутники заменят на орбите спутники предыдущего поколения. Напомним, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск готовится запустить в январе и сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.

  

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