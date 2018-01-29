Американская академия звукозаписи раздала премии "Грэмми"

29 Января 2018 19:17

Церемония как всегда получилась масштабной: всего было объявлено 84 номинации. При этом критики постарались не забыть ни об одном музыкальном жанре. Обо всем по порядку - Вадим Мартишевский.

В Лос-Анджелесе "Грэмми" отгремела. Церемония вручения золотых граммофонов стала юбилейной, 60-й. Главный триумфатор года - Бруно Марс, победивший в шести номинациях. Среди них ключевые - "Запись", "Альбом" и "Песня года".

Критиков и зрителей возмутило, что испанская Despacito, неоднократно признаваемая главной композицией прошлого года, не получила ни одной статуэтки. В 2017 трек пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки 16 недель лидировал в чарте Billboard и оказался самой популярной песней на всех стриминговых сервисах.

Клип собрал свыше четырех с половиной миллиардов просмотров, став самым просматриваемым в истории "Ютуба".

Британский певец Эд Ширан также получил несколько наград - за "Лучший вокальный альбом" и "Лучшее сольное исполнение в стиле поп-музыки". В жанре рэп выдающимся признали Кендрика Ламара, открывавшего церемонию награждения.

За лучшую аранжировку премия ушла лауреату двух "Оскаров" Рэнди Ньюману за сатирическую песню "Путин". Из-за снимка российского лидера на тракторе Владимира Путина называют супергероем, способного и силой мысли "включить ядерный реактор", и "свести женщин с ума, сняв одну лишь рубашку".

Со сцены звучала не только музыка и слова благодарности победителей, но также высказывания на темы, которые месяцами волнуют западный шоу-бизнес.

Несмотря на то что организаторы церемонии подчеркивали свою поддержку кампаниям #ВремяПрошло и #Ятоже, выступающих против сексуальных домогательств и дискриминации, несколько странно выглядело неравенство, касающееся призеров женского пола. Канадка Алессия Кара оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов премии - в категории "Лучший новый исполнитель".

Такие звезды, как Леди Гага, Кеша и "Лорди", остались без золотых граммофонов. Однако организаторы заверили, что никто из номинантов не покинул шоу с пустыми руками. Всем музыкантам, которые не получили никаких наград, подарили "утешительных щенков". Ведь "Грэмми" - это не просто церемония, но и праздник.