Америка выходит из ЮНЕСКО с целью экономии средств

12 Октября 2017 19:03

Такое решение было принято с целью экономии средств, а также в знак протеста против антиизраильских, по мнению властей США, предубеждений. По словам начальника пресс-службы Госдепа, официально Штаты покинут организацию 31 декабря 2018 года.

Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции в ООН: "ЮНЕСКО продвигает наши идеалы и ценности через культуру, образование и науку. Эти ценности и идеалы являются неотъемлемым наследием не только Франции, но и Америки. Вот почему так важно, чтобы наши американские друзья оставались на борту. Я говорю об этом сейчас, когда эти ценности оспариваются. Мы нуждаемся в Америке, которая была бы привержена общемировому делу".

Сожаление в связи с решением Вашингтона ранее выразила глава ЮНЕСКО Ирина Бокова.