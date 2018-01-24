Альпийские горнолыжные курорты в плену мощных снегопадов

24 Января 2018 07:12

Синоптики говорят, что погода вскоре изменится, но лавиноопасность сохранится. После схода лавины из 4-звездочной гостиницы на северо-востоке Апеннин (в Доломитовых Альпах) были эвакуированы 100 туристов и сотрудников. Пострадавших нет.

С популярным у горнолыжников швейцарским курортом Церматт с выходных отсутствует и автомобильное, и железнодорожное сообщение. Предполагается, что сегодня оно будет восстановлено.

В Париже Сена выходит из берегов из-за проливных дождей. В ряде районов уровень воды превысил норму более чем на три метра. Парижские городские власти приняли решение отменить речные круизы. Для посетителей закрыт расположенный неподалеку от Эйфелевой башни Лебединый остров. Риск наводнений - в 23-х департаментах Франции.