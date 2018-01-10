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Аллигаторы освободились из ледяной ловушки в Северной Каролине
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10 Января 2018 17:07

Аллигаторы освободились из ледяной ловушки в Северной Каролине

Аллигаторы, вмерзшие в ручей в Северной Каролине, освободились из ледяной ловушки, об этом сообщили представители парка "Шалот Ривер Свомп". Хищники попросту дождались потепления и успешно выбрались из водоема. Сотрудники парка утверждают, что животные ничуть не пострадали. Во время сильных заморозков крокодилы способны впадать в особое состояние, замедляя собственный обмен веществ.

  

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