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Актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании
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21 Декабря 2017 12:05

Актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании

Очередное обвинение в Голливуде. Громкий скандал разразился вокруг актера Сильвестра Сталлоне. Женщина, имя которой не раскрывается, подала заявление в полицию на кинорежиссера. По ее словам, знаменитый сценарист и продюсер изнасиловал ее 30 лет назад. Правоохранители сейчас решают, будут ли они проводить расследование и законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока. Сам Сталлоне все обвинения в свой адрес отрицает. 

  

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