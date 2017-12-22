Актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании

21 Декабря 2017 12:05

Очередное обвинение в Голливуде. Громкий скандал разразился вокруг актера Сильвестра Сталлоне. Женщина, имя которой не раскрывается, подала заявление в полицию на кинорежиссера. По ее словам, знаменитый сценарист и продюсер изнасиловал ее 30 лет назад. Правоохранители сейчас решают, будут ли они проводить расследование и законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока. Сам Сталлоне все обвинения в свой адрес отрицает.