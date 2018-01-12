Том Хэнкс признан актером всех времен

13 Января 2018 12:05

Звание кинозвезде присвоил популярный портал "Ранкер", который и организовал голосование. Свыше миллиона пользователей приняли участие в опросе. Итак, Том Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге. На втором месте - американская актриса Бетт Дэвис. Замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо.