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Том Хэнкс признан актером всех времен
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13 Января 2018 12:05

Том Хэнкс признан актером всех времен

Звание кинозвезде присвоил популярный портал "Ранкер", который и организовал голосование. Свыше миллиона пользователей приняли участие в опросе. Итак, Том Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге. На втором месте - американская актриса Бетт Дэвис. Замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо. 

  

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