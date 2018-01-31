Агентство Bloomberg сообщило о начале расследования в отношении корпорации Apple

31 Января 2018 12:09

Министерство юстиции США и федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование в отношении корпорации Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Причиной стало признание компании в том, что они намеренно замедляют работу смартфонов более старых моделей. Официальных обвинений пока не выдвигалось.

Напомним, в декабре прошлого года на Apple обрушились жалобы потребителей и судебные иски. Корпорация объяснила "замедление" айфонов своим желанием продлить срок работы устройств, которые со временем начинают быстро разряжаться и отключаются на холоде.