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Агентство Bloomberg сообщило о начале расследования в отношении корпорации Apple
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31 Января 2018 12:09

Агентство Bloomberg сообщило о начале расследования в отношении корпорации Apple

Министерство юстиции США и федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование в отношении корпорации Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Причиной стало признание компании в том, что они намеренно замедляют работу смартфонов более старых моделей. Официальных обвинений пока не выдвигалось.

Напомним, в декабре прошлого года на Apple обрушились жалобы потребителей и судебные иски. Корпорация объяснила "замедление" айфонов своим желанием продлить срок работы устройств, которые со временем начинают быстро разряжаться и отключаются на холоде. 

  

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