Африканские страны требуют извинений от президента США

15 Января 2018 07:06

Поводом стали высказывания Трампа, которые тот допустил во время закрытой встречи с конгрессменами. Глава Белого дома назвал страны, откуда в Штаты прибывают мигранты, в том числе, государства Африки, "грязными дырами". Впоследствии американский лидер настаивал на том, что не произносил таких грубых слов.