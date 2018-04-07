Африка раскалывается надвое - утверждают ученые

7 Апреля 2018 12:05

В Интернете появилось пугающее видео из Кении, опубликованное изданием "Дэйли Нэйшон". На кадрах огромная трещина в земле, прошедшая вдоль кенийской долины. Разлом достигает нескольких километров в длину и до 15 метров в глубину. По словам геологов, образование, вероятно, было заполнено вулканическим пеплом. Однако ливни вымыли золу и спровоцировали разлом, который через несколько миллионов лет разделит континент пополам.