Афины вновь охвачены протестами

16 Января 2018 07:10

Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов. Пакет, в частности, предполагает ужесточение условий для проведения забастовок и сокращение пенсий и социальных выплат. Это и вызвало недовольство демонстрантов. На улицы Афин и Салоников вышли около 20 тысяч протестующих. Некоторые из них забрасывали полицейских камнями и бутылками с горючей смесью. В ответ стражи порядка применили свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.