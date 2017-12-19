Аэропорт в Атланте заработал в штатном режиме

18 Декабря 2017 15:05

Несколько часов самая загруженная воздушная гавань мира была закрыта из-за пожара в электроколлекторе, об этом сообщило Associated Press. В итоге все службы аэропорта были отключены. Более тысячи ста рейсов отменены. Пассажиры находились в полной темноте, прежде чем их эвакуировали. К утру свет появился.