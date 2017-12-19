Главная>>В мире>>Аэропорт в Атланте заработал в штатном режиме
В мире
RSS
Аэропорт в Атланте заработал в штатном режиме
Скачать Поделиться

18 Декабря 2017 15:05

Аэропорт в Атланте заработал в штатном режиме

Несколько часов самая загруженная воздушная гавань мира была закрыта из-за пожара в электроколлекторе, об этом сообщило Associated Press. В итоге все службы аэропорта были отключены. Более тысячи ста рейсов отменены. Пассажиры находились в полной темноте, прежде чем их эвакуировали. К утру свет появился.

  

Другие новости

Беспорядки в Аргентине Беспарадкі ў Аргенціне 19.12.2017 08:05 / В мире Беспорядки в Аргентине

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =