23 Декабря 2017 21:15

И этим утром стало известно, что администрация Президента США одобрила продажу Украине оборонительного оружия. Как сообщают CNN и Assoсiated Press со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Госдепартаменте, в список вооружений попали и противотанковые комплексы "Джэвелин". Окончательное решение по вопросу поставок должен принять Конгресс. В Москве тем временем отмечают, что поддержка Украины летальным оружием может подтолкнуть Киев к силовому сценарию разрешения кризиса в Донбассе.