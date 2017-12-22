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Администрация Президента США одобрила продажу Украине оборонительного оружия
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23 Декабря 2017 21:15

Администрация Президента США одобрила продажу Украине оборонительного оружия

И этим утром стало известно, что администрация Президента США одобрила продажу Украине оборонительного оружия. Как сообщают CNN и Assoсiated Press со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Госдепартаменте, в список вооружений попали и противотанковые комплексы "Джэвелин". Окончательное решение по вопросу поставок должен принять Конгресс. В Москве тем временем отмечают, что поддержка Украины летальным оружием может подтолкнуть Киев к силовому сценарию разрешения кризиса в Донбассе.

  

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