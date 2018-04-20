А.Гутерриш: Холодная война возвращается

23 Апреля 2018 08:01

Холодная война возвращается. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Холодная война возвращается. Но если прежде две супердержавы (США и Россия) были в состоянии более менее контролировать ситуацию, существовали механизмы диалога и они работали, то сегодня ничего этого нет. Напряженность растет, но механизмов воздействия уже нет".

Гуттериш подчеркнул, что структура Совбеза ООН больше не отражает баланс сил в мире. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. По его словам, без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН.