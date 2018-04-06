9 из 10 человек погибли при падении микроавтобуса в реку в Румынии

5 Апреля 2018 19:14

ЧП в Румынии. 9 человек из 10 погибли при падении микроавтобуса в реку в уезде Нямц. Выжил только один пассажир, который сидел рядом с водителем. Он в больнице. Тела 7 пассажиров уже обнаружены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за лопнувшей шины. Микроавтобус не был предназначен для перевозки людей, внутри были установлены импровизированные скамейки. К расследованию трагедии подключились местные власти.