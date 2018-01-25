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70-процентная скидка на "Нутеллу" привела к массовой драке во Франции
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25 Января 2018 19:07

70-процентная скидка на "Нутеллу" привела к массовой драке во Франции

Инцидент произошел в одном из супермаркетов сети Intermarchе. Там 950-граммовую банку шоколадно-ореховой пасты продавали менее чем за полтора евро.

У стеллажа с лакомством собралась толпа. Люди толкались, пытаясь первыми дотянуться до заветного товара. Очевидцы рассказывают, что видели, как женщины таскали друг друга за волосы, одна пожилая дама получила коробкой по голове, у кого-то рука была в крови. Администрация супермаркета была вынуждена вмешаться и ограничила продажу "Нутеллы" - по три банки на руки. 

  

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