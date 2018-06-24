70 человек третьи сутки не могут вылететь из Киева в Тунис

В аэропорту Жуляны в пятницу отменили три авиарейса, после еще несколько раз вылеты переносили на другую дату. Туристов поселили в киевскую гостиницу. В компании-перевозчике Bravo Airways пассажирам предоставили официальное письмо, где сказано, что рейсы не состоялись, потому что не было самолета. Точной информации о том, смогут ли люди все-таки улететь и вернут ли им деньги, у пассажиров нет. Но, якобы, вылет обещают уже сегодня.