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64 процента американцев выступают за ужесточение закона об оружии
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12 Октября 2017 08:01

64 процента американцев выступают за ужесточение закона об оружии

По данным опроса, ограничения больше поддерживают демократы - 83 процента. Напомним, ночью первого октября стрелок в Лас Вегасе открыл огонь из гостиницы по зрителям фестиваля кантри-музыки. Согласно последним данным, погибли 58 человек.

  

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