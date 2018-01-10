50 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии

10 Января 2018 15:08

Не менее полусотни мигрантов погибли в результате нового крушения лодки с беженцами у берегов Ливии. Береговая охрана пришла на помощь сразу трем судам, на борту которых могло находиться до 300 человек. Однако к моменту прибытия спасателей одна из лодок затонула, с нее удалось спасти лишь 16 пассажиров. Напомним, в субботу в Средиземном море прошла спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения. Его жертвами стали 64 человека.