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50 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии
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10 Января 2018 15:08

50 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии

Не менее полусотни мигрантов погибли в результате нового крушения лодки с беженцами у берегов Ливии. Береговая охрана пришла на помощь сразу трем судам, на борту которых могло находиться до 300 человек. Однако к моменту прибытия спасателей одна из лодок затонула, с нее удалось спасти лишь 16 пассажиров. Напомним, в субботу в Средиземном море прошла спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения. Его жертвами стали 64 человека.

  

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