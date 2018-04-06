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35 человек пострадали в результате столкновения двух составов метро в Дуйсбурге
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3 Апреля 2018 19:08

35 человек пострадали в результате столкновения двух составов метро в Дуйсбурге

Не менее 35 человек пострадали в результате столкновения двух составов метро в Дуйсбурге, на Западе Германии. Двое находятся в критическом состоянии. Столкновение поездов не было лобовым, об этом заявили в экстренных службах. Идет расследование, причина аварии пока неизвестна.

  

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