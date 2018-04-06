3 Апреля 2018 19:08

Не менее 35 человек пострадали в результате столкновения двух составов метро в Дуйсбурге, на Западе Германии. Двое находятся в критическом состоянии. Столкновение поездов не было лобовым, об этом заявили в экстренных службах. Идет расследование, причина аварии пока неизвестна.