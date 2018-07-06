24 человека погибли в Мексике в результате взрывов фейерверков

Еще 49 пострадали. ЧП произошло на пиротехнической фабрике в городе Тультепек. Среди погибших 4 спасателя и 2 офицера полиции. Причиной стал пожар в подпольной мастерской. Большинство жителей Тультепека, население которого составляет около 115 тысяч человек, занимается изготовлением пиротехнических изделий. Взрывы в местных мастерских происходят регулярно. В декабре 2016-го из-за воспламенения фейерверков на местном рынке погибли 42 человека.