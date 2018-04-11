247 тел погибших обнаружили в районе крушения военного самолета в Алжире

11 Апреля 2018 15:00

Авиакатастрофа произошла сегодня на севере страны. Всего на борту Ил-76 могли находиться до 250-ти военнослужащих. Воздушное судно разбилось через считанные минуты после взлета в районе сельхозполей. По словам очевидцев, у самолета особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. На месте работают 14 пожарных расчетов, около 30-ти машин скорой помощи, 300 спасателей. Минобороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения.