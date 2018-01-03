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18-летний египтянин задержан в ирландском городе
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4 Января 2018 08:01

18-летний египтянин задержан в ирландском городе

18-летний египтянин задержан в ирландском городе Дандолк. Полиция подозревает его в нападении на молодого человека из Японии, который погиб. Позже преступник атаковал еще двух человек. Не исключается и версия теракта. Спецслужбы Ирландии несколько часов разыскивали подозреваемого, которому недавно отказали в виде на жительство в Великобритании.

  

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