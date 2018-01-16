14 человек пострадали при обрушении жилого дома в центре бельгийского Антверпена

16 Января 2018 07:06

Один из них в критическом состоянии. Спасатели уже достали из-под обломков семь человек, но под завалами могут оставаться еще трое. Причиной ЧП, по данным местных СМИ, стал взрыв бытового газа. Повреждения также получили два соседних здания, где располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы.