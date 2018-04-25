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13 грузовиков - ради спасения жизни на эстакаде
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25 Апреля 2018 13:00

13 грузовиков - ради спасения жизни на эстакаде

Инцидент произошел недалеко от Детройта. Мужчина стоял на эстакаде и пытался покончить с собой. Чтобы предотвратить самоубийство, полицейские перекрыли дорогу и остановили фуры на дороге прямо под мостом. Офицеры беседовали с ним несколько часов. И все закончилось благополучно.

  

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