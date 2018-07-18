12 спасенных из пещеры в Таиланде школьников и их тренер выписаны из больницы

Сегодня они встретятся с журналистами. Пресс-конференция станет первой и последней возможностью для мировых СМИ задать вопросы подросткам. Они будут согласованы заранее с группой психологов, наблюдающих за школьниками с момента эвакуации. После пресс-конференции мальчики вернутся домой и попытаются жить обычной жизнью, а с прессой общаться больше не будут. Власти хотят не допустить вторжения в личную жизнь подростков и их семей.