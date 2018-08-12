12-летний мальчик выжил после падения самолета

12 Августа 2018

Не иначе как чудом не назовешь спасение ребенка в Индонезии. 12-летний мальчик единственный, кому удалось выжить из пассажиров пропавшего сутки назад самолета. Спасатели обнаружили его рядом с обломками судна. Остальные, кто был на борту - двое пилотов и еще шесть пассажиров - погибли. Трагедия произошла накануне. Одномоторный самолет исчез с экранов радаров через 40 минут после взлета. По словам жителей провинции Папуа, они услышали громкий рев двигателей самолета, а потом взрыв. Причины крушения не известны.

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