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30.01.2018 13:10 / Спорт В Беларуси стартовала благотворительная республиканская акция "Оранжевый мяч"
30.01.2018 13:05 / В Беларуси уровень ОРВИ почти вдвое ниже по сравнению с прошлым годом
30.01.2018 13:04 / Общество Любая американская виза теперь доступна в Минске
30.01.2018 13:03 / В мире Вспышка гриппа в США
30.01.2018 13:02 / Президент Беларусь - категорический сторонник существования сильного ЕС
30.01.2018 13:01 / Президент Президент принял с докладом руководителя Таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько
30.01.2018 12:30 / Общество В тур по Одессе с Борисом Бурдой приглашает "Профтур 2018"
30.01.2018 12:19 / В мире Не все жители Южной Кореи рады Олимпиаде
30.01.2018 12:18 / Спорт "Бостон" на выезде обыгрывает "Денвер"
30.01.2018 12:17 / Спорт Яромир Ягр покидает НХЛ
30.01.2018 12:16 / Спорт Александра Саснович в числе номинанток на звание "Прорыв месяца"
30.01.2018 12:14 / Общество Редкое суперлуние смогут увидеть жители Земли ночью и на рассвете
30.01.2018 12:12 / Экономика Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями
30.01.2018 12:11 / ЧП Сегодня ночью семья из трех человек погибла на пожаре в Лидском районе
30.01.2018 12:09 / В мире New York Times опубликовала список людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп
30.01.2018 12:07 / В мире В США сняли запрет на въезд беженцам из 11 стран
30.01.2018 12:05 / В мире В метро Тбилиси обрушился потолок на конечной станции
30.01.2018 12:03 / Политика Йоханнес Хан встретился с главой белорусского МИД Владимиром Макеем
30.01.2018 12:01 / Президент Беларусь заинтересована в расширении экономических связей с Европой
30.01.2018 09:02 / В мире Парламент Каталонии сегодня должен представить кандидата на пост главы регионального правительства
30.01.2018 08:08 / В мире В Майами полиция задержала 7-летнего мальчика
30.01.2018 08:07 / В мире Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на "Нутеллу"
30.01.2018 08:06 / В мире В парижском регионе вышла из берегов река Марна
30.01.2018 08:05 / В мире Поиски рыболовецкого судна "Восток" продлятся до завтра
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