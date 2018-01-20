Зрелищные старты сегодня развернулись и в Новополоцке

20 Января 2018 21:11

Второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона собрал 150 спортсменов из всех регионов страны. Несмотря на юный возраст участников, борьба весьма серьезная. Первый этап кубка, который состоялся в канун Нового года на этой же трассе, выявил лидеров. Новые старты проходят с еще большим азартом, а еще помогают найти и воспитать будущих великих спортсменов. Кто удивил болельщиков, сегодня расскажет Ольга Масловская.

До старта считанные минуты. Соревновательный день состоит из самых зрелищных гонок с массовым стартом. На дистанции - юные биатлонисты из всех регионов Беларуси. Чтобы болельщикам было легче ориентироваться, спортсменов каждой из команд одели в шапочки одинакового цвета. Синий - цвет северян, оранжевый - команды Брестской области. Но поддержки и эмоций зрители не жалели ни для кого.

Кубок Белорусской федерации биатлона - соревнования новые, но проходят по хорошо известной схеме самых престижных биатлонных состязаний - Кубка мира. Четыре этапа. Три из них - на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва.

Эта юниорская трасса - одна из самых сложных в Беларуси. Крутые повороты, перепад высот в 150 метров, освещение для самых зрелищных - вечерних - стартов. Искусственное покрытие присыпал свежий снег, поэтому лыжи катят хорошо.

Не сразу совладал со стрельбой и лидер предыдущего этапа Александр Кошин. Без промахов только четвертая стрельба. Но, несмотря на штрафные круги, спортсмен финиширует первым.

Биатлонист готовится в Новополоцке в составе экспериментальной группы Белорусской федерации биатлона. В нее вошли талантливые ребята из всей страны. Особый режим тренировок, современные методики, медицинский контроль. Все ради результата. Главный болельщик, если не считать тренеров, это мама. Свою медаль победитель доверяет ей.

Для болельщиков этот соревновательный день стал настоящим праздником спорта. Музыка, викторины на знание правил биатлона в промежутках между стартами, горячий чай и солдатская каша!

Завтра болельщиков снова ждут на лыжне. В программе соревнований - смешанные эстафеты. А для героев следующего сюжета результат - дело второе. На лыжах и санках они едут за здоровьем и хорошим настроением.