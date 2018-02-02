3 Февраля 2018 21:19

Репортеры, фотографы, телеоператоры ведущих республиканских СМИ сегодня соревновались в лыжной эстафете. Зимние гонки на лыжной трассе в Веснянке организовала минская мэрия. На старт вышли восемь команд, в каждой по трое участников. Задача журналиста - максимально быстро проехать свой отрезок длиной в один километр и передать эстафету коллегам. На лыжи встали также корреспонденты и ведущие АТН. В составе команды - Ян Пашкевич, Надежда Сербиненко и Дарья Бигун.

Елена Мохор, пресс-секретарь Мингорисполкома:

"Этот праздник организовывался именно для неформального общения. Спасибо большое, что согласились принять участие в эстафете. Думаю, что праздник будет действительно очень хорошим".

Вход на лыжную трассу в Веснянке бесплатный. Подходит она как для любителей, так и для профессионалов. На старте работает пункт проката - один час пользования лыжным инвентарем стоит 5 рублей.