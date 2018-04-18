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Женская сборная Беларуси по волейболу U-17 проигрывает в своем пятом поединке на чемпионате Европы
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18 Апреля 2018 19:15

Женская сборная Беларуси по волейболу U-17 проигрывает в своем пятом поединке на чемпионате Европы

Женская сборная Беларуси по волейболу U-17 проигрывает в своем пятом поединке на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Болгарии. Белоруски уступили Словении 1:3. В турнирной таблице первой группы наши девушки стали 4-ми. В полуфинал же выходили первые две команды.

  

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