18 Апреля 2018 19:15

Женская сборная Беларуси по волейболу U-17 проигрывает в своем пятом поединке на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Болгарии. Белоруски уступили Словении 1:3. В турнирной таблице первой группы наши девушки стали 4-ми. В полуфинал же выходили первые две команды.