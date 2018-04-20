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Женская сборная Беларуси по теннису закрепилась в элите мирового тенниса!
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23 Апреля 2018 07:01

Женская сборная Беларуси по теннису закрепилась в элите мирового тенниса!

В матче плей-офф Кубка Федерации на "Чижовка-Арене" белоруски обыграли команду Словакии. В решающей парной встрече Лидия Морозова и Вера Лапко соперничали с Викторией Кужмовой и Анной-Каролиной Шмидловой и подарили нашим болельщикам настоящий праздник 6:3, 6:4.

Напомним, по одной победе в копилку белорусской команды также принесли Арина Соболенко и Александра Саснович. Беларусь остается в первой восьмерке сборных мира. В феврале 2019 наши девушки начнут новый поход за Кубком Федерации.

  

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