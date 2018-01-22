Спорт
22 Января 2018 12:15
Женская сборная Беларуси по индорхоккею берет бронзовые медали чемпионата Европы в Праге
В полуфинале наши девушки уступили будущим чемпионкам – немкам - 4:5. В поединке за третье место белоруски встречались с хозяйками - командой Чехии - и выиграли 5:3.
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