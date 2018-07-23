Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет уступает во втором туре группового этапа команде Японии

23 Июля 2018

Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет уступает во втором туре группового этапа команде Японии - 52:104. В параллельной встрече фаворит четверки - Франция - оказалась сильнее Колумбии - 78:35. Таким образом, перед заключительным туром белоруски располагаются на третьем месте, француженки в лидерах с двумя викториями, на втором месте - японки, замыкают квартет колумбийки. К слову, гости отмечают, что белоруски очень серьезно подготовились к планетарному форуму.

После двух игровых дней сборная Беларуси расположилась на третьем месте в квартете А. Сегодня - выходной, завтра - заключительные матчи группового этапа, в 20:30 во Дворце спорта начнется противостояние Беларусь - Франция. Отметим, в плей-офф выйдут все четыре команды, но от итогового места будет зависеть уровень соперника.

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