Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет уступает во втором туре группового этапа команде Японии - 52:104. В параллельной встрече фаворит четверки - Франция - оказалась сильнее Колумбии - 78:35. Таким образом, перед заключительным туром белоруски располагаются на третьем месте, француженки в лидерах с двумя викториями, на втором месте - японки, замыкают квартет колумбийки. К слову, гости отмечают, что белоруски очень серьезно подготовились к планетарному форуму.

После двух игровых дней сборная Беларуси расположилась на третьем месте в квартете А. Сегодня - выходной, завтра - заключительные матчи группового этапа, в 20:30 во Дворце спорта начнется противостояние Беларусь - Франция. Отметим, в плей-офф выйдут все четыре команды, но от итогового места будет зависеть уровень соперника.