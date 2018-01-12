Женская эстафета прошла в Рупольдинге

13 Января 2018 21:00

Вторая суббота кряду с начала года отмечена насыщенной картиной спортивных событий. Начнем с биатлона. В немецком Рупольдинге уже завтра завершится 5-й этап Кубка мира - мужским и женским. Сегодня же наше внимание было приковано к женской эстафете. Команду в Рупольдинге поддерживала наш корреспондент Анна Эйсмонт.

Наших болельщиков в Рупольдинге было видно издалека. Белорусские флаги развевались над трассой "Химгау-Арены".

Тем временем в пресс-центре своим мнением о нашей женской команде поделилась одна из самых титулованных спортсменок в истории биатлона Магдалена Нойнер.

Магдалена Нойнер, двукратная олимпийская чемпионка: "Ваша женская команда сильна и всегда числится в фаворитах в эстафете. И я уверена, что ваши девушки готовятся усиленно к Олимпийским играм. Думаю, будут сюрпризы".

У нашей четверки сегодня были действительно хорошие шансы показать достойный результат. Традиционный, а главное - стабильный, стартер нашей команды. Надежда Скардино блестяще прошла свой отрезок гонки, отстреляв по нулям.

Скардино четвертой передала эстафету Ирине Кривко, которая на двух огневых рубежах использовала два дополнительных патрона. В итоге после второго этапа белоруски шли 10-ми.

Затем настоящий кошмар наяву случился у Надежды Писаревой на стойке. Три штрафных круга.

В итоге Надежда передала эстафету Дарье Домрачевой почти с трехминутным опозданием от лидеров.

Дарья сумела отыграть три позиции, использовав 4 дополнительных патрона, и в итоге финишировала на 13 месте

Такой работоспособности Дарьи Домрачевой только аплодирует некогда ее самая непримиримая соперница Магдалена Нойнер!

Победу в эстафете в итоге праздновали немки, итальянки - вторые, шведки заняли третье место!

Завтра, в заключительный день 5 этапа Кубка мира, пройдут два масс-старта. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию из Рупольдинга, в

14:05 начнется трансляция мужской гонки, в 16:30 - женского масс-старта.